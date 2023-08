Addio a Jan Jongbloed, storico portiere dell’Olanda

Jan Jongbloed – storico portiere dell’Olanda nelle finali dei Mondiali del 1974 e 1978 – è morto all’età di 82 anni; era malato da tempo.

Jongbloed, nel 1984, è protagonista di una tragedia: perde il figlio Eric-Jan – appassionato di calcio proprio come il padre – a causa di un fulmine che lo colpisce mentre sta disputando una partita amatoriale.

Icona della “grande Olanda”, Jan Jongbloed in nazionale indossa la maglia numero 8 e non il classico 1 dei portieri. Gioca un vero e proprio calcio totale, come voleva Cruijff. È un portiere “di gioco”: esce dall’area di rigore, aiuta i difensori e partecipa in maniera attiva all’azione.

Non essendoci, ai tempi, lo status di “professionista” nel calcio olandese, Jongbloed di lavoro faceva il tabaccaio e aveva una grande passione per la pesca.

È il secondo calciatore con più partite disputate nella storia dell’Eredivisie (il campionato di calcio olandese) con ben 686 match giocati, uno solo in meno di Pim Doesburg (anche lui portiere olandese). Inoltre, è il calciatore più anziano di sempre a disputare un match in Eredivisie, giocando all’età di 44 anni.