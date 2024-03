Ancelotti, chiesti 4 anni e 9 mesi per evasione

Guai fiscali per Carlo Ancellotti: chiesti 4 anni e 9 mesi per evasione fiscale di circa un milione nel periodo 2014-2015

Guai molto seri in vista per Carlo Ancellotti: la Procura di Madrid ha chiesto 4 anni e 9 mesi di carcere per evasione fiscale.

Ancelotti avrebbe evaso circa un milione, dai proventi per i diritti di immagine, nel periodo 2014-2015.

L’accusa sostiene nella denuncia che Ancelotti avrebbe firmato il 4 luglio 2013 un contratto di lavoro come allenatore del Real Madrid per il periodo compreso tra luglio 2013 e il 30 giugno 2016 “precisando nella retribuzione per tale periodo, oltre alla prestazione lavorativa, anche i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine al club”. Inoltre, dal luglio 2013 Ancelotti ha iniziato a lavorare e risiedere in in una pizza centrale di Madrid, in Spagna.

Tuttavia, quando l’allenatore interruppe “prematuramente” la sua relazione con il Real Madrid il 25 maggio 2015, tenne la casa in affitto fino all’ottobre di quell’anno, quindi nel corso del 2015 “la Spagna fu il suo principale centro di relazioni personali e di interessi economici”.

Stasera l’allenatore emiliano guiderà i blancos nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia.

di Margherita Medici