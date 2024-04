Ancora guai per Rubiales, il video dell’arresto

Dopo lo scandalo del bacio alla giocatrice Hermoso, per cui sta affrontando un processo per presunta violenza sessuale, l’ex presidente della Federcalcio è ora indagato per corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali

Non è sicuramente il periodo migliore per l’ex presidente della Federcalcio, Luis Rubiales. Dopo lo scandalo dello scorso settembre per il famoso bacio – non consenziente – dato alla giocatrice Jenni Hermoso e per il quale sta affrontando un processo per presunta violenza sessuale, l’ex dirigente è ora indagato per corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali.

Rubiales è stato arrestato questa mattina al suo arrivo all’aeroporto Barajas di Madrid, dove è stato caricato su un furgone della polizia e trasportato in tribunale per rilasciare la sua deposizione. L’uomo ha già rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a “La Sexta”, smentendo molte delle informazioni che stanno circolando in Spagna: “I soldi sul mio conto corrente sono il risultato del mio lavoro e dei miei risparmi”, ha dichiarato.

L’indagine, che ha investito anche la Supercoppa, vede quattro persone indagate e ha portato all’arresto di altre sette ed è scattata due settimane fa quando la polizia ha fatto irruzione nella proprietà di Rubiales a Granada e negli uffici della Federcalcio spagnola a Madrid. Il motivo sarebbe la Supercoppa di Spagna del 2020, quando durante il suo mandato da presidente della Federcalcio spagnola, Rubiales avrebbe creato un mini-torneo a quattro squadre e spostato la competizione in Arabia Saudita, tramite un accordo con la società di intrattenimento sportivo “Kosmos” – proprietà dell’ex giocatore del Barcellona Gerard Piqué – per un valore di 40 milioni di euro a torneo. Al momento, nessun dipendente della società “Kosmos” risulta indagato né arrestato.



Di Claudia Burgio