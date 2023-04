Il sogno Musetti per l’ATP 500 di Barcellona svanisce oggi. L’azzurro non ce l’ha fatta, sconfitto dal greco Stefano Tsitsipas in 2 ore e 29 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3. Domani in finale, Tsitsipas sfiderà il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’inglese Daniel Evans.