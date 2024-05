La Juventus valuta l’esonero immediato di Allegri dopo le minacce in Coppa Italia

Clamoroso in casa Juventus: rischio esonero immediato (potrebbe essere invocata la giusta causa) per Massimiliano Allegri

Clamoroso in casa Juventus: rischio esonero immediato (potrebbe essere invocata la giusta causa) per Massimiliano Allegri

Clamoroso in casa Juventus: rischio esonero immediato (potrebbe essere invocata la giusta causa) per Massimiliano Allegri

Clamoroso in casa Juventus: rischio esonero immediato (potrebbe essere invocata la giusta causa) per Massimiliano Allegri

Clamoroso in casa Juventus: rischio esonero immediato (potrebbe essere invocata la giusta causa) per Massimiliano Allegri. L’allenatore del club bianconero, che ha vinto ieri la Coppa Italia contro l’Atalanta, ha dato ieri sera il peggio di sé, in particolare nel post partita: furibondo, si è tolto la giacca, la cravatta e quasi la camicia verso la fine del match; poco prima di essere espulso (al 95esimo minuto di gioco) ha insultato ed è andato testa a testa contro il quarto uomo; se l’è presa con Rocchi, il capo degli arbitri; ha cacciato il dirigente Cristiano Giuntoli dalla festa bianconera; ha danneggiato un set fotografico e minacciato Guido Vaciago, il direttore di TuttoSport.

In caso di esonero, la squadra potrebbe essere affidata per le ultime due giornate di campionato a Paolo Montero. Ciò che è certo è che il futuro Max Allegri con la Juventus è estremamente in bilico e sembra essere ormai segnato.

di Filippo Messina