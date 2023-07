La ‘nuova’ Juventus voleva questo accordo con l’Uefa

Si chiude senza feriti gravi in sostanza il contenzioso tra Uefa e Juventus sulla violazione del Fair Play Finanziario , sulla scia dei bilanci alterati con plusvalenze fittizie. Perché è vero che il club torinese viene estromesso dalla Conference League e viene giudicato quindi colpevole di aver violato il settlement agreement stipulato con la stessa Uefa un anno fa, con pagamento di una multa di dieci milioni di euro (e altri dieci con la condizionale, se i bilanci 2023, 2024, 2025 non saranno conformi alle norme Uefa) ma sono stati evitati guai ben peggiori.

Il presidente dell’Uefa, Aleksandr Ceferin, aveva inserito tra le opzioni anche la comminazione della sanzione ai bianconeri da scontare al termine della stagione che sta per iniziare. In quel caso la Juve avrebbe dovuto rinunciare a un posto in Champions League oppure Europa League, con perdite economiche sanguinose, ben più dei dieci milioni di multa da pagare.

