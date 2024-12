Bove, notte tranquilla e buon risveglio

Estubato dopo diverse ore, lucido e che risponde alle domande. È questo il quadro clinico attuale su Edoardo Bove, dopo il terribile spavento di ieri sera. Il ragazzo ha passato una notte tranquilla all’ospedale Careggi di Firenze, ora si è in attesa di un nuovo bollettino medico, anche alla luce degli esami cui si sta sottoponendo il 22enne calciatore della Fiorentina, anche nelle prime ore del mattino. Sulla causa dell’arresto cardiaco di Bove, le ipotesi sono diverse. Il referto – come riportato da La Repubblica – ha rivelato che l’arresto cardiaco sarebbe stato dovuto ad una aritmia: Bove aveva livelli di potassio basso nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza, respirava e il cuore batteva.

I primi esami hanno escluso danni gravi al sistema circolatorio e al cervello e al momento del ricovero è stata segnalata anche una contusione al torace, forse per lo scontro di gioco con l’interista Dumfries. Il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale ed esperto di medicina dello sport, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, si è espresso così sul caso Bove: “Spesso e volentieri vediamo giovani aitanti sportivi, ma possono nascondere patologie cardiovascolari o neurologiche. Ecco perché ripetiamo in maniera quasi ossessiva quanto sia importante l’esame di idoneità, non possiamo trascurare questo unico test che abbiamo in Italia”.

di Nicola Sellitti