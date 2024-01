Ciclismo, Francesca Polti: “Per noi è un grande ritorno”

Francesca Polti, presidente e CEO di Polti Group, sa molto bene quanto sia importante per Polti essere tornata nel mondo del ciclismo, sport in cui è stata protagonista indiscussa

Francesca Polti, presidente e CEO di Polti Group, sa bene quanto sia importante per Polti essere tornata nel mondo del ciclismo, sport in cui è stata protagonista indiscussa con grandi trionfi per 17 anni, dal 1983 al 2000. Abbiamo intervistato Francesca al termine della conferenza stampa di presentazione del Team Polti Kometa, tenutasi mercoledì 10 gennaio presso lo splendido Hotel Principe di Savoia di Milano.

Presenti alla conferenza, oltre Francesca Polti, anche Alberto Contador (ex ciclista, tra i pochissimi a conquistare il “Triplete” del ciclismo vincendo il Giro d’Italia, la Vuelta e il Tour de France, Manager Team Polti Kometa) Ivan Basso (ex ciclista, due volte vincitore del Giro d’Italia, manager Team Polti Kometa), Giacomo Pedranzini (CEO Kometa 99 Zrt.) e Fran Contador (fratello di Alberto, general manager Team Polti Kometa).

Servizio a cura di Filippo Messina

