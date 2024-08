Cincinnati Open, Alcaraz viene eliminato e distrugge la racchetta

Un Alcaraz che (per fortuna) non avevamo mai visto. Lo spagnolo – n. 3 del ranking Atp – ieri è stato inaspettatamente (e clamorosamente) eliminato in tre set dal francese Gael Monfils nel Cincinnati Open; durante il terzo set – quando stava perdendo 3-1 – Carlos Alcaraz è andato su tutte le furie e ha distrutto la sua racchetta sbattendola ripetutamente a terra.

di Filippo Messina

Credits video: Tennis tv