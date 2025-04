Clamoroso in Formula 1. Ad Alonso si stacca il volante durante le prove in Bahrain – IL VIDEO

Formula 1, grande paura durante le prove libere del Gran Premio in Bahrain. A Fernando Alonso, alla guida della sua Aston Martin, si stacca il volante. È accaduto nel corso delle seconde prove libere. Il volante di Alonso si stacca all’improvviso proprio mentre il pilota inizia a sterzare prima di una curva.

In pochissimi secondi, Alonso riesce per fortuna a rimettere il volante a posto e gestisce, con grande lucidità, in modo perfetto la difficile situazione. Riuscendo a condurre – di nuovo – in modo ottimale la decelerazione della vettura ed evitando l’impatto contro le barriere.

Per fortuna, solo un enorme spavento. Un incidente che avrebbe però potuto provocare altre – e, potenzialmente, molto gravi – conseguenze.

Dopo il gravissimo accaduto, la Fia ha aperto un’indagine.

di Mario Catania