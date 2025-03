Formula 1: dominio McLaren nelle prove in Australia. Delusione Ferrari, 7° Leclerc, 8° Hamilton

L’inizio non è certamente quello sognato da mesi dai tifosi della Ferrari. Anzi, è andata male, per non scrivere malissimo

L’inizio non è certamente quello sognato da mesi dai tifosi della Ferrari. Anzi, è andata male, per non scrivere malissimo

L’inizio non è certamente quello sognato da mesi dai tifosi della Ferrari. Anzi, è andata male, per non scrivere malissimo

L’inizio non è certamente quello sognato da mesi dai tifosi della Ferrari. Anzi, è andata male, per non scrivere malissimo

F1, l’inizio non è certamente quello sognato da mesi dai tifosi della Ferrari. Anzi, si è andati male, per non scrivere malissimo. Ma c’è da fare i conti con una McLaren jet, che va in pole position con Norris e Piastri. Con un formidabile Max Verstappen in terza posizione. E poi con Russell. Per la Rossa, Leclerc settimo e Hamilton ottavo, a oltre quattro decimi dal vertice. Pronostico rispettato, McLaren è super favorita, ma ci si aspettava la Rossa decisamente più avanti, nella bagarre per la seconda fila almeno. Invece davanti alle Rosse c’è anche Tsunoda: le premesse erano decisamente altre, ma le altre scuderie sono migliorate tantissimo nel Q3. Non Maranello, è evidente.

La legge della McLaren si è vista già dal Q1, con la monoposto inglese subito capace di produrre temponi, già affidabile, rodata, con Norris e Piastri vicinissimi, mentre Verstappen provava a chiarire che se la Red Bull ha problemi (la seconda guida Lawson non ha superato il taglio nel Q1), lui decisamente meno, con almeno mezzo secondo in meno su freno e acceleratore rispetto agli altri. Le Rosse invece hanno mostrato difficoltà a reggere il passo soprattutto nel terzo settore, lamentando sia Hamilton che Leclerc un po’ di sovrasterzo nelle prime due sessioni. Lewis in particolare è sempre stato dietro Charles, che invece pareva in grado di giocarsi anche la prima fila. Una sensazione confermata nel Q3.

Dunque, c’è inevitabile delusione, ma se la pole position e le prime due file sono state inavvicinabili in casa Maranello, lo scenario sarà diverso con ogni probabilità in gara domani. La Ferrari ha mostrato un passo gara simile alla McLaren nelle prove libere. Ma, pare, potrebbe piovere e i signori del bagnato, ossia Hamilton e Verstappen (ma anche Alonso, che però è in difficoltà con Aston Martin), sono attesi al proscenio.

di Nicola Sellitti