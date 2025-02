Coppa del mondo, Brignone vince nel gigante di Sestriere

E meno male che stava male, con sei giorni di influenza e antibiotici. Federica Brignone (dice 33) è semplicemente un “gigante”. Ennesima dimostrazione di forza e classe purissima della campionessa milanese, che al Sestriere concede il bis in gigante dopo il recente successo ai Mondiali di Saalbach. Successo numero 33 in carriera in Coppa del Mondo (sesto stagionale) e podio numero 78 e pure miglior tempo di manche. Cosa altro dire? C’è poco da dire, da scrivere, solo da celebrare se l’azzurra neppure all’80% dà oltre un secondo di distacco a quasi tutte le avversarie. Si è avvicinata solo la neozelandese Alice Robinson, prima a metà gara. Per il fenomeno azzurro cresce il vantaggio in classifica generale di Coppa del Mondo, tenendo conto anche dell’uscita nella prima manche della sua prima inseguitrice, Lara Gut-Behrami, scalando posizioni anche nella speciale graduatoria in slalom gigante. E c’è da aspettarsi la replica domani, sempre al Sestriere.



Sul pendio del Sestriere c’è stato il primo passo verso la risalita di Sofia Goggia, che dopo una prima manche altamente conservativa (15esima) per restare in piedi e riprendere confidenza con gli sci dopo la caduta ai Mondiali di Saalbach che ne ha condizionato i risultati nelle varie discipline, è andata in crescendo nella seconda, con più ritmo (e ancora errori), avvicinandosi alla top ten. C’è da ricostruire il morale, più che la condizione fisica per l’asso bergamasco. Tornerà anche lei, magari dalla prova bis in gigante in programma domani.



Di Nicola Sellitti