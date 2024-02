Crans Montana è trionfo azzurre: Bassino prima, seguita da Brignone

Marta Bassino trionfa nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. “Non me l’aspettavo di vincere in discesa, anche se ieri avevo fatto una bella prova – ha dichiarato l’azzurra alla stampa – Sapevo di essere lì, ma non di vincere. Sono contentissima perché è bello essere tornata dopo una stagione senza grandi picchi, sono felice e soddisfatta di tutto“.