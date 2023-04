De Laurentiis annuncia la legge anti-pirateria

Prima avevamo 4 milioni e 200 mila abbonati tra Mediaset Premium e Sky. Oggi con Dazn, Tim e Sky ne abbiamo solo 1 milione e 900 mila tra Sky, Dazn , quindi ne abbiamo persi 2 milioni e 300 mila che in termini di fatturato significa tanto”, non ha dubbi Aurelio De Laurentiis su quale sia il grande problema del calcio italiano. Nel corso dell’evento “Merge & Acquisition” organizzato dal Sole24 Ore, il presidente del Napoli ha annunciato un’importante novità sul tema: “A maggio dovrebbe uscire questa nuova legge contro la pirateria“.

Accanto a lui anche il presidente del Milan Paolo Scaroni. Con entrambi si sono toccati diversi temi, dal ruolo dei fondi nel calcio all’annosa questione stadi.Il presidente rossonero ha spiegato perché non si può ristrutturare San Siro: con i numeri che fanno le due tifoserie di Milano, non ci sarebbe nei paraggi un altro stadio dove spostare le attività per tutta la durata della ristrutturazione che sarebbe molto lunga. Tradotto: ai tifosi verrebbe tolta per almeno un anno la possibilità di vedere dal vivo la propria squadra, mentre i club perderebbero milioni di euro di incassi dalla mancata vendita dei biglietti.

Laconico il presidente De Laurentiis, secondo cui serve varare una “legge Thatcher” in Italia, prima di pensare agli stadi di proprietà. “Perché dovremmo investire milioni di euro in stadi nuovi e di proprietà per poi farceli sfasciare da questi delinquenti?”, ha concluso Adl.

di Giovanni Palmisano