È morto Carlo Mazzone: aveva 86 anni

Totti, Baggio, Pirlo, Guardiola. Un concentrato di talento inestimabile, forse i tre talenti più puri del calcio italiano e uno scienziato del gioco, in campo e poi in panchina come lo spagnolo hanno venerato Mazzone. Per loro è un intoccabile. un venerabile maestro, un padre. Se lo sono ritrovati lungo la strada in momenti diversi della carriera, pronunciando per l’ex tecnico della Roma un fiume di parole sempre cariche di affetto e riconoscenza.

Guardiola lo invitò per la finale di Champions League del 2009 del suo Barcellona contro il Manchester United. Mazzone rimase stupito dal gesto: uno degli ultimi tweet arrivati dal profilo ufficiale dell’ex tecnico della Roma (e gestito dal nipote) è stato per lo spagnolo, dopo il successo in finale di Champions del Manchester City sull’Inter. Uomini agli antipodi, per carriera e formazione, ma uniti dall’umanità nei rapporti.

Non è un caso, ovviamente, che simili artisti del pallone abbiano avuto un feeling speciale con Mazzone. Italianista convinto, Carletto era un amministratore della qualità tecnica, sapeva coltivare e conservare il talento. E’ stato lui, prima di Ancelotti al Milan, a piazzare Pirlo davanti alla difesa, a governare palloni. Ha fatto crescere Totti tra bastone e carota, prendendolo in consegna dai genitori, preservandolo dalle tentazioni, portandolo sino alla maturazione, poi avvenuta con Zeman.

Sul rapporto con Baggio si entra nel romanticismo del calcio. L’ha voluto a Brescia convincendo l’allora presidente Corioni. Baggio conviveva con i suoi dolori, andava gestito, curato. Si allenava a casa sua, a Vicenza, poteva allenarsi a pieno regime con i compagni solo una volta alla settimana. Mazzone l’ha capito e anche amato, andando a segno nel cuore del Codino, indurito dai rapporti quasi sempre complicati con i tecnici. Tranne che con lui, perché l’umanità e anche la schiettezza di Mazzone andava oltre tutto. Si sono voluti bene.