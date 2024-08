Errori nel caso Doping, Sinner licenzia il fisioterapista e il preparatore atletico

Errori che costano caro, tanto caro. Dopo la bufera scoppiata a causa degli errori di doping che hanno rischiato di macchiare la carriera di Jannik Sinner, l’azzurro ha deciso di licenziare il suo fisioterapista, Giacomo Naldi e il suo preparatore atletico, Umberto Ferrara. Entrambi ritenuti responsabili dell’errore per cui il tennista è risultato positivo, per ben due volte, al test anti-doping durante Indian Wells.

Una decisione definitiva presa a malincuore da Sinner subito dopo la sentenza dell’Itia, che lo ha dichiarato innocente. Ferrara è considerato il primo “colpevole” di questa vicenda, per aver acquistato la pomata incriminata a base di Clostebol. Poi Naldi, il secondo responsabile, per aver utilizzato la crema su se stesso (per un taglio), ad insaputa di Sinner, che è stato poi massaggiato senza guanti, permettendo così alla sostanza di entrare in circolo nel corpo dell’azzurro. Il principio attivo verrà infatti poi rilevato nelle analisi, anche se in quantità esigua. Si chiude così una brutta parentesi per Sinner, che ha rischiato seriamente di compromettere la sua fantastica carriera sportiva.



Di Claudia Burgio