Sinner positivo al doping e già scagionato. “Assunzione involontaria” di uno steroide

Jannik Sinner, neo vincitore del Masters 1000 di Cincinnati, è risultato positivo al controllo antidoping effettuato lo scorso aprile a un metabolita di uno steroide anabolizzante vietato. Per tale motivo, il n. 1 al mondo è stato privato dei premi e dei punti guadagnati nel torneo di Indian Wells (California): 400 punti e circa 300mila euro.

L’altoatesino è però già stato scagionato e non sarà sospeso poiché un’indagine indipendente effettuata dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) ha dichiarato che “l’assunzione è stata involontaria”.

La sostanza riscontrata era un metabolita del Clostebol – uno steroide – ed è stata utilizzata dal fisioterapista del n. 1 al mondo per “curare un taglio al dito – si legge nel comunicato dell’ufficio stampa di Sinner – Jannik non ne era a conoscenza e il suo fisioterapista non sapeva che stava utilizzando un prodotto contenente Clostebol. Il fisioterapista ha trattato Jannik senza guanti e, per colpa di varie lesioni cutanee sul corpo di Sinner, si è determinata la contaminazione”.

Sinner potrà quindi proseguire la sua stagione.

di Mario Catania