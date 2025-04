Perfettamente riuscita l’operazione di Federica Brignone

Dopo il grande spavento e l’infortunio di oggi, Federica Brignone – immediatamente soccorsa a seguito della caduta durante la seconda manche del gigante alla Ski Area Lusia in Val di Fassa (Tn), valevole per i Campionati Italiani – è stata operata presso la clinica “La Madonnina” di Milano. L’operazione – rende noto la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) – si è conclusa in serata.

L’intervento dell’atleta è “perfettamente riuscito” e, fa sapere Fisi, “si è reso necessario per la riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio”

L’intervento è stato eseguito dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta (Responsabile dell’Unità operativa di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio), Gabriele Thiebat (Commissione Medica FISI) e Alberto Zangrillo (Primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano).

Inoltre, “è stata evidenziata anche la rottura del legamento crociato anteriore”. Che verrà però valutata nel corso delle prossime settimane.

Federica Brignone inizierà “sin dai prossimi giorni” il percorso riabilitativo.

Federica Brignone, la caduta e la grande paura

Dopo la terribile caduta, per raggiungere il mezzo di trasporto per il – tempestivo – soccorso, Birgnone è stata caricata su un toboga. Poiché non era in grado di camminare da sola. L’infortunio è arrivato proprio al termine della stagione. Una stagione incredibile per Federica Brignone, una stagione da record. 10 vittorie in Coppa del Mondo e due medaglie iridate. Semplicemente straordinaria.

La diagnosi: Federica Brignone ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Questo quanto dimostrato dalla prima Tac a cui è stata sottoposta Brignone all’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento. Per poi essere trasferita a Milano dove è stata operata.

di Filippo Messina