Le parole di Federica Brignone dopo la vittoria nella discesa libera di St. Anton – IL VIDEO

Emozionata, felice e orgogliosa. E non potrebbe essere altrimenti! Per Federica Brignone la vittoria nella discesa libera di St. Anton rappresenta un risultato straordinario, storico. Le parole della sciatrice

Emozionata, felice e orgogliosa. E non potrebbe essere altrimenti! Per Federica Brignone la vittoria nella discesa libera di St. Anton rappresenta un risultato straordinario, storico. Le parole della sciatrice

Emozionata, felice e orgogliosa. E non potrebbe essere altrimenti! Per Federica Brignone la vittoria nella discesa libera di St. Anton rappresenta un risultato straordinario, storico. Le parole della sciatrice

Emozionata, felice e orgogliosa. E non potrebbe essere altrimenti! Per Federica Brignone la vittoria nella discesa libera di St. Anton rappresenta un risultato straordinario, storico. Le parole della sciatrice

Emozionata, felice e orgogliosa. E non potrebbe essere altrimenti! Per Federica Brignone oggi è una giornata straordinaria, storica: la vittoria nella discesa libera di St. Anton (Austria) – con il tempo di 1’16″08 – rappresenta la sua prima vittoria in carriera in una discesa libera! Un’emozione unica, incredibile, che Brignone racconta visibilmente contenta ed emozionata per il traguardo raggiunto.

Numeri incredibili: con la prima posizione di oggi – che vale per Brignone il 30esimo successo (e 72esimo podio) in carriera – la sciatrice (già detentrice di diversi record) “ritocca” anche un altro record diventando la più anziana vincitrice in Coppa del mondo con 34 anni, 5 mesi e 28 giorni. Brignone aggiunge tale record (“sorpassando” la sciatrice statunitense Lindsey Vonn) a quello che già le appartiene nel Gigante.

Lo strepitoso successo di Federica permette inoltre all’Italia di toccare quota 133 trionfi nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile. E Brignone domina anche in questa classifica: a quota 30 trionfi. Alle sue spalle, a completare il “podio”, Sofia Goggia con 25 vittorie e Deborah Compagnoni con 16.

di Filippo Messina

Credits video: Fisi