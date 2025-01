Discesa libera di St. Anton, vince Brignone! Cade Goggia

Una strepitosa Federica Brignone vince con il tempo di 1’16″08! È la sua prima vittoria in carriera in una discesa libera

Una strepitosa Federica Brignone vince la discesa libera di St. Anton (Austria) con il tempo di 1’16″08! Per Brignone si tratta di una vittoria storica: è la sua prima vittoria in carriera in una discesa libera!

Gara sfortunatissima invece per Sofia Goggia che – per fortuna, senza conseguenze fisiche – cade e, scivolando, perde anche uno sci. Solo paura per la caduta, Goggia poco dopo si rialza da sola e alza la mano facendo un cenno per far capire che sta bene.

di Filippo Messina