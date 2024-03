F1: Sainz operato d’urgenza, salta il Gp di Gedda in Arabia Saudita

In queste ore il pilota spagnolo si sta sottoponendo ad un’operazione d’urgenza per appendicite. Ferrari Bearman come sostituto

In queste ore il pilota spagnolo si sta sottoponendo ad un’operazione d’urgenza per appendicite. Ferrari Bearman come sostituto

In queste ore il pilota spagnolo si sta sottoponendo ad un’operazione d’urgenza per appendicite. Ferrari Bearman come sostituto

In queste ore il pilota spagnolo si sta sottoponendo ad un’operazione d’urgenza per appendicite. Ferrari Bearman come sostituto

Carlos Sainz non correrà il Gp di Arabia Saudita a Gedda con la Ferrari. In queste ore il pilota di Formula 1 si sta sottoponendo ad un’operazione d’urgenza per appendicite. Domenica scorsa con l’apertura del Mondiale, Sainz si era posizionato terzo in classifica nel Gp di Bahrain, mentre mercoledì ha dovuto saltare un appuntamento proprio per un malore, dovuto ai primi sintomi di appendicite che cominciavano a manifestarsi.

La Ferrari ha comunicato oggi che il pilota spagnolo “a partire dalle FP3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman. Sainz quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione”.

Di Matilde Testa