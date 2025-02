Falso in bilancio, chiesto il processo per De Laurentiis

Ancora plusvalenze fittizie, un capitolo nei capitoli del calcio italiano dell’ultimo decennio. Questa volta è il Napoli al centro della scena. La Procura di Roma ha chiesto infatti il rinvio a giudizio per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente del club partenopeo, c’è stata la richiesta di processo, in attesa della decisione del Giudice per le udienze preliminari (Gup), anche per la società calcistica e per il braccio destro di De Laurentiis, “l’uomo dei conti” del Napoli, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento ci sono appunto presunte plusvalenze fittizie, ossia valore gonfiato dei cartellini dei calciatori, nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019, che ha portato Amadou Diawara al Napoli.



Nel caso dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dal Lille, al club francese erano stati ceduti Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri. Sono calciatori valutati complessivamente una ventina di milioni di euro, poi scomparsi nel giro di pochi mesi dal calcio di alto livello. Se il Gup dovesse decidere per il rinvio, si aprirà un procedimento penale. Va ricordato che sulla questione il Napoli è stato prosciolto due volte dalla giustizia sportiva. Se la procura federale della Figc decidesse di intervenire, potrebbe avere conseguenze anche sul piano sportivo (sanzione economica o penalizzazione) per la capolista della Serie A.



Dal canto suo, il presidente del Napoli, attraverso i suoi legali, ha fatto sapere che ”appare incomprensibile la decisione di procedere anche nei confronti della S.S.C. Napoli considerando che agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani. Siamo estremamente convinti che il procedimento si concluderà positivamente”.



Di Nicola Sellitti