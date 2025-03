Federica-Sofia: è dominio Italia in Super G

Federica e poi Sofia. Uno-due Italia. Ancora una volta, come avvenuto a gennaio a Cortina. La prova di una condizione straordinaria, forse irripetibile per lo sci femminile italiano, nonostante il suo illustre passato. Federica Brignone dunque vince ancora: successo stagionale numero dieci in Coppa del Mondo per la formidabile sciatrice nata a Milano (11 con l’oro ai Mondiali in gigante) e podio numero 15, con il trionfo a La Thuile in Super G, per un solo centesimo di secondo davanti a Sofia Goggia.



Così Federica entra di diritto nella leggenda, centrando anche il successo numero 36 in carriera, con 82 podi, a -6 da Alberto Tomba, che con ogni probabilità sarà scavalcato nella speciale classifica italiana all-time nella prossima stagione che porta ai Giochi di Milano-Cortina. Facendo i conti sulla Coppa del Mondo, ormai per Brignone è una formalità: mancano appena 18 punti per la matematica, il vantaggio su Lara Gut-Behrami è di 382 punti, ormai è irraggiungibile.



Per l’Italia c’è quasi il record di successi nello sci alpino: 15 vittorie complessive tra uomini e donne in questa stagione. Il record è di 17, risalente al 1995, quando Tomba stracciava ogni avversario. Per Federica Brignone c’è stato anche il sorpasso all’inseguitrice in classifica generale anche in quella di SuperG, anche se per soli 5 punti.



Ma è incredibile che per la seconda volta in poche settimane Sofia Goggia (podio numero 61) finisca ad appena un centesimo di secondo dalla Brignone. La prova che il duo azzurro gioca sostanzialmente un’altra partita rispetto alle avversarie e che solo Goggia può giocarsela alla pari o quasi con l’altro fenomeno dello sci femminile, dominatrice incontrastata da diversi mesi a questa parte. Con questo recupero di condizione, Goggia tornerà presto a vincere. A partire dalle finali di Cdm, nel prossimo weekend, a Sun Valley.