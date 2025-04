Fisi Media Day, sorpresa per lo sciatore Dominik Paris che oggi compie 36 anni – IL VIDEO

Si è tenuto questa mattina – presso il Nobu Milano Restaurant, nell’Hotel Armani di MIlano – il Fisi Media Day. A cura della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi).

Tanti i grandi ospiti come Sofia Goggia, Dominik Paris, Lisa Vittozzi, Michela Moioli, Maurizio Bormolini e Flora Tabanelli. E anche Federica Brignone che, dopo l’infortunio, si è collegata in video.

Tutti insieme per festeggiare un altro inverno di grande successo. E non solo. È stata anche l’occasione per festeggiare il compleanno dello sciatore Dominik Paris che oggi compie 36 anni (o meglio, 16+20 anni, come dice nel video).

di Ilaria Cuzzolin