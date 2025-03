Paris, il campione (che eguaglia Thoeni) sconosciuto

Dominik Paris ha deciso di mettersi in scia a Federica Brignone. Seconda vittoria nelle ultime tre gare per il velocista azzurro, che oggi eguaglia un mito come Gustav Thoeni con la vittoria numero 24 (la quinta in Super G)

Dominik Paris ha deciso di mettersi in scia a Federica Brignone. Seconda vittoria nelle ultime tre gare per il velocista azzurro, che evidentemente ha un feeling incrollabile con la pista norvegese di Kvtifjell, dove ha trionfato due giorni fa in discesa, oltre ad averci vinto altre cinque volte negli anni precedenti. Ha dominato un’altra gara, Paris, che oggi eguaglia un mito come Gustav Thoeni con la vittoria numero 24 (la quinta in Super G). Si è di nuovo messo alle spalle la colonia di svizzeri che hanno segnato la stagione (quarto il leader di Cdm, Odermatt).

È il coronamento di una carriera straordinaria, per un personaggio atipico, lontano dalle luci mediatiche, antidivo schivo, ma di grande successo. Il prossimo passo per Paris è superare Thoeni, mentre resta irraggiungibile Alberto Tomba con 50 vittorie.

Non c’è che dire, la generazione over 30 dello sci azzurro (Brignone quasi 35enne, Paris 35 anni, Goggia quasi 33) rende bene, anzi di più. E se è necessario anche scovare prima o poi una linea di successione, salta all’occhio che se le nostre stelle saranno tirati a lucido e con l’aiuto anche della sorte (per Goggia) la volata per Milano-Cortina è praticamente lanciata.

Per i soli parziali, è la vittoria numero 17 per lo sci italiano in questa stagione straordinaria, che potrebbe portare Federica Brignone a vincere la Coppa del Mondo generale, dopo l’oro in gigante.

Di Nicola Sellitti