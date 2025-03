Paris emoziona, vince e si avvicina al mito Thoeni

Dominik Paris è in testa alla classifica della discesa libera di Coppa del Mondo. Per il discesista azzurro è la vittoria numero 23 in carriera e c’è all’orizzonte un traguardo magnifico e insperato

Lo sci italiano prova a mettersi in scia al tennis, prolungando uno stato di grazia permanente. In attesa di Federica Brignone, impegnata domani in slalom gigante ad Aare (Svezia) per accumulare altro vantaggio in Coppa del Mondo. Oggi si porta in trionfo Dominik Paris, che a 35 anni ha vinto la discesa libera maschile a Kvitfjell. Sulla pista dove hanno gareggiato le donne la scorsa settimana.

Per il discesista azzurro è la vittoria numero 23 in carriera e c’è all’orizzonte un traguardo magnifico e insperato. Ossia quello di pareggiare in termini di successi un mito della velocità sugli scarponi come Gustav Thoeni, a quota 24. Paris ha saputo battere gli svizzeri, che hanno dominato la stagione nella velocità pura (12 dei 18 posti sul podio nelle sei discese disputate). E che in termini di quantità di atleti di spessore sembrano essere la reincarnazione dello Wunderteam austriaco dei tempi di Hermann Maier.

La condizione di forma era eccellente, lo si era notato nelle ultime prove di Coppa del Mondo e anche ai Mondiali di Saalbach, dove è arrivato quarto, ad appena 14 centesimi dal podio: per Paris ci sono ora 49 podi in Coppa del Mondo e c’è anche da evidenziare che ha vinto ben cinque volte in carriera nella località norvegese, aggiungendo anche il successo in superG nel 2019. Inoltre, Paris vince a Kvitfjell ogni tre anni in discesa. La prima volta nel 2016, poi nel 2019, nel 2022 e oggi.

Lo sciatore azzurro, che si è messo dietro l’elvetico Odermatt, destinato a vincere la Coppa del Mondo generale, non vinceva in Coppa del Mondo dal dicembre 2023, quando si impose nella discesa della Val Gardena.

Di Nicola Sellitti