Goggia-Brignone amiche mai, super sempre

Sofia Goggia e Federica Brignone si sono aggiudicate a pari merito l’ambito riconoscimento “Atleta dell’anno Fisi 2022”, destinato a chi si è distinto maggiormente nella passata stagione e consegnato a Modena in occasione di Skipass, la fiera del mondo della neve. Riconoscimento dovuto ma anche curioso, considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le due, culminati persino con l’intervento scomposto della madre della Brignone che aveva definito l’infortunio della Goggia – a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino – «un’esagerazione e un modo per attirare l’attenzione». Parole quantomeno incaute, mentre la bergamasca faceva la storia con l’argento vinto nonostante le precarie condizioni fisiche.

Uno scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare (spegnere ci sembra troppo) vecchi malumori: «Speriamo sia così, me lo auguro» ha commentato Sofia Goggia. «Il nostro sport è già parecchio stressante di suo, non ha bisogno di ulteriori sterili polemiche». Per Federica Brignone, incontrata da “La Ragione” a Modena poco dopo la compagna-rivale, sarebbero stati i media a pompare la situazione: «Noi la pace ce l’abbiamo sempre, semplicemente siamo due persone e due atlete molto diverse. Questo non vuol dire che siamo amiche, però sinceramente tra di noi c’è molto rispetto. Siamo due grandi atlete e questo non cambia». Sofia e Federica resteranno lontane, su questo non nutriamo grandi dubbi: troppo diverse, troppo forti, con i rispettivi team e punti di riferimento.

Per Federica Brignone il premio è un orgoglio: «Già due anni fa non avevamo festeggiato le vittorie a causa del Covid, quest’anno invece ho potuto ricevere di persona oltre alla Coppa del Mondo anche questo riconoscimento». Per Sofia Goggia è stata una «naturale conseguenza di quella che è stata la bontà dei risultati ottenuti nella scorsa stagione, ma forse anche un omaggio a quelle passate».

Buone notizie, intanto, dopo le gare cancellate a Cortina e Cervinia a causa delle alte temperature: finalmente parte la Coppa del Mondo. «Un problema di cui dobbiamo tenere conto e che non possiamo fingere di non vedere. L’impatto ambientale e i relativi rischi sono un tema molto importante per noi» ha sottolineato il presidente di Fondazione Cortina, Stefano Longo, in occasione di Skipass. Il progressivo innalzamento delle temperature, del resto, è una minaccia enorme per le stazioni sciistiche non di alta quota.