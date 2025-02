Il mancato invito di Trump ai Philadelphia Eagles, campioni del Super Bowl LIX

Nemmeno lo sport resta fuori dalle “simpatie” personali di Donald Trump. I vincitori del Super Bowl, i Philadelphia Eagles, non prenderanno parte al consueto ricevimento che si tiene alla Casa Bianca in onore dei campioni. Anche perché, ufficialmente, non sono stati invitati. Le ragioni della rottura

Per alcuni sono degli eroi, per altri degli sprovveduti che stanno mischiando sport e politica, due mondi che dovrebbero restare separati. Chi dà ragione a Donald Trump e chi invece alla squadra.

Sta di fatto che i Philadelphia Eagles, vincitori dell’ultimo Super Bowl, sembrano decisi a non volersi recare alla Casa Bianca per ricevere le congratulazioni di Donald Trump. E’ prassi comune, infatti, ormai dagli anni 80, che i campioni in carica dei tornei di basket, di baseball come di football americano – è questo il caso – vengano festeggiati dal presidente di turno, con tanto di ricevimento, una volta ottenuta l’incoronazione di numeri uno.

Questa volta però pare non sarà così per i Philadelphia Eagles, una squadra che – va sottolineato – è composta per lo più da atleti di colore (persino il quarterback lo è, il regista dell’azione di gioco che per tradizione nel football americano è sempre stato bianco). Con questa forma di protesta, il club intende prendere le distanze da certe posizioni poco chiare in tema razziale da parte di Donald Trump.

Già nel 2019 gli Eagles si erano rifiutati di incontrare Trump dopo che già il quarterback dei San Francisco 49ers si era inginocchiato durante l’inno nazionale per protestare contro le brutalità messe in atto dalla polizia verso gli afroamericani. Il problema del razzismo è molto a Philadelphia, dove i bianchi sono il 45,02%, con gli afroamericani che rappresentano il 43,22%.

Inoltre, come se non bastasse, Trump si era schierato apertamente con i secondi arrivati, i Kansas City Chiefs, arrivando a presenziare allo scontro finale contro i Philadelphia Eagles (quest’ultimi alla fine del secondo round dominavano la partita per 24-0, punteggio che ha portato Trump ad abbandonare la tribuna d’onore). Mai un presidente, prima di oggi, aveva preso parte a una finale del Super Bowl. Ufficialmente The Donald non ha ancora mandato alcun invito agli Eagles – ed è probabile che non lo farà in futuro – proprio per evitare la figuraccia di un possibile rifiuto dopo che persone vicine alla squadra danno per certo un secco “no”. Una mossa che tuttavia non gli terrà lontane alcune inevitabili critiche, perché domandare è sempre lecito, soprattutto se sei il presidente degli Stati Uniti.