Il Marocco tocca l’estasi Mondiale

Come si fa a dire che era solo una partita di calcio, quando un intero Paese finisce in lacrime al goal decisivo dagli 11 metri della stella Hakimi e alle parate del fenomenale portiere Bounou.

Sia chiaro, tutto tranne che dei carneadi del pallone: parliamo di una stella di prima grandezza del Paris Saint-Germain e del miglior portiere del campionato spagnolo, ma i Mondiali sono i Mondiali. I 30 giorni che possono consegnarti all’immortalità calcistica e, nel caso del Marocco, forse a qualcosa in più. Perché i quarti di finale conquistati contro la Spagna non sono solo il miglior risultato di sempre della Nazionale maghrebina in un Mondiale ma anche l’unica sorpresa fra le magnifiche otto di Qatar 2022. Il Marocco da questa sera ha sulle spalle tutto l’“altro mondo” del calcio, non solo l’Africa