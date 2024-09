Il San Marino vince una partita dopo 20 anni, l’esultanza di calciatori e tifosi – IL VIDEO

Il San Marino vince una partita dopo 20 anni (e dopo 140 match) dalla prima – e fino a ieri sera unica – vittoria ufficiale della sua storia. Accade in Nations League: al 53esimo minuto Nicko Sensoli sigla il gol vittoria contro il Liechtenstein. La gioia dei tifosi è indescrivibile, un’esultanza che aspettavano da molto, molto tempo.

Un successo storico, il primo in una competizione ufficiale e dove quindi in palio c’erano dei punti. La prima vittoria del San Marino è stata nel 2004, sempre contro il Liechtenstein, in amichevole.

di Filippo Messina

Credits video: The Sweeper