Il Var va difeso

Il progresso non è una linea retta che punti verso l’alto. È un percorso spesso tortuoso, non privo di curve e tornanti, comunque tendente al miglioramento generale dell’esperienza umana. Pallone compreso.

Il Var lo abbiamo aspettato almeno trent’anni e in poche stagioni ha quasi cancellato – sottolineiamo il quasi – quella quota di inevitabili errori umani facilmente interpretabile con malizia o direttamente con teorie del sospetto e del complotto. La palla entrata o non entrata in rete, il giocatore in gioco o in fuorigioco: tutti dati oggettivi che per decenni hanno accompagnato clamorose ingiustizie sportive. Errori sanguinosi che hanno deciso il destino di intere carriere e scritto storie che forse non avrebbero mai dovuto vedere la luce. Non c’è nulla di poetico nella furbizia truffaldina dell’attaccante addestrato sin dalla tenera età al tuffo coreografico in area di rigore.