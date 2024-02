Infortunio per Sofia Goggia: stagione finita

Termina così il sogno di Sofia Goggia per le prossime gare di Coppa del Mondo. Un drammatico incidente, avvenuto questa mattina, durante un allenamento sulla pista Casola di Ponte di Legno, costringe l’atleta a terminare oggi la sua stagione agonistica: una terribile caduta in cui l’azzurra si è rotta tibia e perone, inforcando con la gamba destra in una porta. Nelle prossime ore la Commissione Medica Fisi effettuerà gli accertamenti dovuti.

