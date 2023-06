L’arbitro Taylor aggredito dai tifosi romani dopo Siviglia-Roma

Una ragazzina in lacrime che il padre cerca inutilmente di proteggere da una rabbia che è l’ennesima faccia del tifo tossico. Le immagini dell’aeroporto di Budapest, dove alcuni tifosi della Roma hanno aggredito l’arbitro Anthony Taylor dopo la finale di Europa League persa dai giallorossi contro il Siviglia, sono imbarazzanti. Non c’è altro termine per definirle. C’è chi tira l’acqua, chi lancia delle sedie. Una bolgia vergognosa e senza senso, davanti agli occhi tra l’altro di una poco più che bambina che piange.

C’è molto da riflettere, e non da oggi, sulla deriva violenta che sempre più sta prendendo piede nel nostro calcio. Come se non esistesse un limite fra quello che è il tifo e il rispetto delle persone. Il risultato è in filmati come questo. Che onestamente dovrebbero far vergognare tutti i protagonisti.

di Annalisa Grandi