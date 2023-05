La battaglia di Vinicius Jr è di tutti

«Ogni partita fuori casa è una spiacevole sorpresa. E ce ne sono state tante in questa stagione. Mi hanno augurato la morte, esposto un manichino impiccato, molte urla criminali… Tutto registrato». Inizia così un post di sfogo pubblicato sui social network da Vinicius Jr., attaccante brasiliano del Real Madrid finito al centro delle polemiche dopo i casi di razzismo che l’hanno visto coinvolto. Il calciatore è diventato un simbolo contro il razzismo e molti si sono schierati al suo fianco con cortei (in Brasile, in Spagna e non solo) per manifestargli solidarietà e vicinanza. Il Brasile ha protestato con l’ambasciatore spagnolo e ha minacciato di invocare la giurisdizione internazionale; in suo sostegno è stato anche spento il Cristo Redentore.