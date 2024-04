L’emozione di Gimbo, portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024

Per Gianmarco Tamberi un ruolo così importante come il portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non poteva essere un traguardo da sognare. E invece il sogno è diventato realtà. Proprio ieri il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato i nomi degli atleti che avranno questo grande compito. Saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo a portare il vessillo della nostra Nazione ai prossimi Giochi Olimpici.

“Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare in primis il Presidente Malagò per aver riconosciuto la mia carriera assegnandomi questo ruolo, la giunta del CONI e il Consiglio Nazionale per aver creduto in questo percorso e ridato all’atletica italiana dopo tantissimi anni il ruolo di portabandiera – ha dichiarato in un video messaggio Gimbo – Vi prometto che farò di tutto per essere all’altezza. Ci vediamo a Parigi“.

Di Claudia Burgio