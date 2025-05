Liverpool, il terribile impatto dell’auto e i tifosi che tentano di linciare il guidatore – IL VIDEO

Il terribile momento in cui un’auto – un suv nero – ha travolto diversi tifosi del Liverpool, riuniti in strada per la parata di fine stagione. Per festeggiare la vittoria del campionato (la Premier League) della propria squadra del cuore.

Poi, i tifosi inferociti tentano di linciare il guidatore, un uomo britannico di 53 anni.

di Margherita Medici