Louis Vuitton Cup, Ineos Britannia vince la seconda regata contro Luna Rossa

Vela – Louis Vuitton Cup: niente da fare per Luna Rossa nella seconda regata. Dopo la partenza rinviata a causa del forte vento – addirittura 22,9 nodi – vince Ineos Britannia. Luna Rossa chiude con un distacco di 18 secondi. Punteggio totale sull’1-1, vince – lo ricordiamo – chi arriva prima a 7 regate conquistate.

Equilibrio in acqua, tra onde alte e vento fortissimo, in un campo di gara spettacolare. Finisce 1-1 la prima giornata di gara tra Luna Rossa e Ineos Britannia per la Louis Vuitton Cup. Nella prima prova la barca italiana ha indirizzato la competizione dalla partenza, senza mai cedere il comando agli avversari.

Campo di gara meraviglioso a Barcellona, vento alto e bolidi che viaggiano quasi a 100 chilometri orari. Sono dei jet, più che barche e Luna Rossa si è presentata ben impostata, entrando per prima in campo gara, costringendo i britannici a cercare strade alternative per colmare il distacco, senza mai realmente avvicinarsi tra le varie boline. Il vantaggio dell’imbarcazione italiana non è mai andato sotto i 20 secondi. Va ricordato che la competizione è al meglio delle 13 prove, quindi serviranno altre sei affermazioni per Luna Rossa per vincere la serie finali e sfidare il mito New Zealand.

Nella seconda regata, sempre con onde decisamente alte, vento a 19 nodi e otto lati da percorrere, c’è stato il riscatto britannico, sono dalla fase di partenza prendendo la testa, ma con meno di 200 metri di vantaggio. Le condizioni del campo gara sono state tali da mettere assai in difficoltà l’imbarcazione che si trova a inseguire e stavolta è toccato agli italiani, che nella seconda bolina hanno riportato altro svantaggio. Poi c’è stato il recupero di Luna Rossa, avvicinatasi addirittura a 80 metri di distanza, contando su una maggiore velocità di percorrenza e poi oscillando tra i 200-300 metri dai britannici, che hanno sbagliato assai poco sino al traguardo. Dunque, con barche che procedono a velocità simili e una sostanziale parità, l’appuntamento è alla terza e quarta regata, in programma dopodomani.

di Nicola Sellitti