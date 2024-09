Vela: Louis Vuitton Cup, Luna Rossa vince prima regata contro Ineos

Una regata indirizzata in partenza. L’inizio delle finali di Louis Vuitton Cup vede il trionfo di Luna Rossa, che non ha mai ceduto il comando agli avversari di Ineos Britannia.

Campo di gara meraviglioso a Barcellona, vento alto (19-21 nodi) e bolidi che viaggiano quasi a 100 chilometri orari, con la regata allungata eccezionalmente a otto lati – quattro di poppa, altrettanti di bolina – mentre di solito si va sulla distanza di sei tratti.

Sono dei jet, più che barche e Luna Rossa si è presentata ben impostata, entrando per prima in campo gara, costringendo i britannici a cercare strade alternative per colmare il distacco, senza mai realmente avvicinarsi tra le varie boline. Il vantaggio dell’imbarcazione italiana non è mai andato sotto i 20 secondi. Va ricordato che la competizione è al meglio delle 13 prove, quindi serviranno altre sei affermazioni per Luna Rossa per vincere la serie finale e sfidare per l’America’s Cup il mito New Zealand, che ha osservato da vicino le rivali in acqua. A partire dalla seconda regata, che si correrà a breve.

Intanto, la barca italiana ha centrato la Youth America’s Cup, la versione giovanile della competizione sportiva più antica al mondo: si tratta della la prima edizione della kermesse riservata agli under 25. Battuta in finale American Magic.

di Nicola Sellitti