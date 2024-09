Luna Rossa vince la sesta regata contro Ineos Britannia! È 3-3

Louis Vuitton Cup: Luna Rossa vince la sesta regata contro Ineos Britannia e pareggia i conti, si torna in parità: è 3-3.

Ineos Britannia colpisce, Luna Rossa risponde e Louis Vuitton Cup ancora in bilico. Una regata a testa e punteggio sul 3-3 nella serie che produrrà l’avversaria di New Zealand per il successo finale dell’America’s Cup. Chi parte avanti, termina la regata avanti: è una legge non scritta ma quasi sempre osservata nelle regate sinora disputate della Louis Vuitton Cup. Nella quinta, Luna Rossa non è mai riuscita a passare Ineos Britannia, nonostante una velocità maggiore e anche un errore degli avversari alla settima bolina. Per l’imbarcazione italiana c’è stato un inconveniente in manovra prima del via e quindi ha pagato una partenza con l’handicap, incassando subito una decina di secondi di ritardo, per poi contenere lo svantaggio a cinque secondi entro la fine della prima bolina. Da quel momento è stato un corpo a corpo, con l’imbarcazione italiana sempre vicina, anche a meno di 20 metri, ma senza mai riuscire a piazzarsi con la propria prua davanti ai britannici, pur arrivando a produrre una velocità superiore ai 50 nodi. Dalla terza alla sesta bolina, il copione non è mai cambiato: chi resta dietro alla partenza, in questo caso Luna Rossa, non riesce a passare, nonostante una velocità anche maggiore dell’avversaria.

Poi il colpo di scena: i britannici sbagliano l’ingresso in settima bolina, ma nonostante un gioco di virate reciproche, restano avanti. Ma anche nella sesta regata, forse la più importante della serie, chi è uscito con la prua in testa al via della prima bolina, ossia Luna Rossa, poi è arrivato in testa al traguardo. La barca italiana dopo un testa a testa iniziale ha guadagnato 300 metri di vantaggio nella quarta bolina, sprigionando una potenza che invece sembra limitata quando i britannici sono nei paraggi, tenendo la testa sino al traguardo. Dunque, parità che si rinnova, 3-3 (in finale va l’imbarcazione che arriva per prima a sette regate vinte), con la sensazione che le prossime due regate riveleranno il finale del giallo.

di Giulio Carta