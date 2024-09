Luna prima sfortunata, poi una grande reazione ed è 2-2!

Luna Rossa prima salda il conto con la fortuna, poi dà spettacolo nella quarta regata contro Ineos Britannia. E’ 2-2 il bilancio attuale tra le due imbarcazioni nella Louis Vuitton Cup, che dovrà delineare (passa chi arriva prima a sette successi) l’avversaria di New Zealand per il successo finale dell’America’s Cup.

Prima del via della terza regata (oggi si sono recuperate le due prove saltate ieri), l’incubo per Luna Rossa: randa rotta e squalifica, è il reso – con gli interessi – della buona sorte avuta ieri, con l’annullamento della terza regata per limite di tempo raggiunto da ambo le barche per assenza di vento, mentre Luna Rossa era dietro a Ineos Britannia. Stavolta l’inconveniente è toccato all’imbarcazione italiana: prima dell’avvio, più volte ritardato, della terza prova, i britannici andavano a oltre 30 nodi, gli italiani neppure a due per un problema tecnico. Quindi, squalifica, gara persa e Ineos avanti 2-1, in attesa della quarta prova.

Lo spettacolo c’è stato – eccome – nella quarta prova, disputata a differenza di ieri su otto lati di poppa, con le imbarcazioni che si sono quasi toccate in partenza, con Luna Rossa che si è piazzata in testa, arrivando anche a 55 nodi di velocità, ben oltre i 100 km/h, conservando poco più di 100 metri nelle prime due boline. Le due barche si sono nuovamente – e pericolosamente – avvicinate durante la terza bolina: una prova di forza a sviluppare velocità, con i britannici davvero duri a morire, contestando ogni metro di gara all’imbarcazione italiana, che però ha mostrato una velocità impressionante, volando letteralmente sull’acqua del campo di gara di Barcellona, per poi piantarsi nella settima bolina. Il finale è stato thrilling: Ineos si mette a meno di 100 metri, ma alla fine vince Luna Rossa con quattro secondi di margine.

di Nicola Sellitti