Luna Rossa rompe la randa prima della terza regata e viene squalificata. Ineos Britannia in vantaggio 2-1

Randa rotta e squalifica nella terza regata: Luna Rossa rende con gli interessi la buona sorte avuta ieri, con l’annullamento della terza regata per limite di tempo esaurito mentre era dietro a Ineos Britannia. Stavolta l’inconveniente è toccato all’imbarcazione italiana: prima dell’avvio, più volte ritardato, della terza prova, i britannici andavano a oltre 30 nodi, gli italiani neppure a due per un problema tecnico. Quindi, squalifica, gara persa e Ineos avanti 2-1, in attesa della quarta prova.

di Nicola Sellitti