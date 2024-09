Il vento (che non c’è) salva Luna Rossa. Regata annullata. Il risultato resta 1-1

Da oltre 20 nodi a meno di 10, poi sino a una condizione di vento sospeso. C’è stata calma piatta, anche troppa per la terza regata tra Luna Rossa e Ineos Britannia

Da oltre 20 nodi a meno di 10, poi sino a una condizione di vento sospeso. C’è stata calma piatta, anche troppa per la terza regata tra Luna Rossa e Ineos Britannia, al punto che c’è stato il nulla di fatto, la regata è stata annullata, con punto non annullato. Si resta 1-1. Una condizione che rende praticamente impossibile anche la quarta regata, che a questo punto sarà rinviata a domani. Sul campo di gara di Barcellona, finché c’era un filo di vento, si è corso su sei boline, anziché otto come nelle prime due prove.

Anche in questa circostanza, come avvenuto nella seconda regata, sono i britannici a partire forte, con Luna Rossa leggermente dietro, iniziando a recuperare nella seconda bolina, passando avanti e poi facendosi ripassare dai britannici. A metà gara Ineos ha mezzo km di vantaggio e con una velocità di viaggio più sostenuta, contando un distacco addirittura poco inferiore al minuto e 30 secondi. In sostanza, è parsa una gara chiusa a metà percorso, ma invece la barca italiana è riuscita ad avvicinarsi sino a 150 metri di distanza dai britannici.

Poi, il colpo di scena, favorevole a Luna Rossa che era indietro: nella sesta bolina le barche, per assenza di vento, si sono sostanzialmente fermate, andando sotto i sei nodi, poi anche a meno, sino al raggiungimento del tempo limite.

di Nicola Sellitti