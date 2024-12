Mondiali 2026, il sorteggio dei gironi di qualificazione: per l’Italia gruppo A o gruppo I

Si sono tenuti oggi i sorteggi relativi ai Mondiali 2026 che – lo ricordiamo – si terranno in Usa, Messico e Canada. Un appuntamento da non fallire per l’Italia che non ha partecipato alle ultime due edizioni (in Russia e Qatar).

Gli azzurri saranno nel girone A o I: tutto dipende dal risultato della partita contro la Germania in Nations League. Se l’Italia vince, va nel girone A (con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo); in caso di sconfitta, nel girone I (con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova).

L’elenco completo dei gironi:

Gruppo A : vincente Germania/Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

: vincente Germania/Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo Gruppo B : Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo Gruppo C : perdente Portogallo/Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

: perdente Portogallo/Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia Gruppo D : vincente Francia/Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan

: vincente Francia/Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan Gruppo E : vincente Spagna/Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

: vincente Spagna/Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria Gruppo F : vincente Portogallo/Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

: vincente Portogallo/Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia Gruppo G : perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

: perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta Gruppo H : Austria, Romania, Bosnia-Erzegovina, Cipro, San Marino

: Austria, Romania, Bosnia-Erzegovina, Cipro, San Marino Gruppo I : perdente Germania/Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldova

: perdente Germania/Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldova Gruppo J : Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein Gruppo K : Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra Gruppo L: perdente Francia/Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Faroe, Gibilterra

di Filippo Messina