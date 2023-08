Mondiali Budapest 2023, delusione azzurra

Delusione, consapevolezza e un briciolo di speranza. Marcell Jacobs non ha centrato la finale nei 100 ai Mondiali di Budapest. E non è certo una notizia. La finale era materiale per sognatori, va chiarito subito. Non c’erano le premesse, non c’era la preparazione fisica e mentale e neppure il cronometro, perché nell’atletica, come nel nuoto, non si improvvisa nulla e abbassare i tempi di qualche centesimo in pochi giorni è da pochissimi. Marcell l’ha anche saputo fare, passando dal 10’23 nella prima batteria dei Mondiali ungheresi sino al 10’05 in semifinale, tempo che resta un lusso per la velocità pura italiana. Ma per la finale ai Mondiali serve ben altro. Infatti è arrivato quinto in semifinale a quattro centesimi dall’ultimo pass. Quattro centesimi nello sprint sono tanti.