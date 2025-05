Morto Nino Benvenuti, leggenda italiana del pugilato

Si è spento a 87 anni Nino Benvenuti, leggenda dello sport italiano, campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d’oro a Roma ’60.

Tante le imprese in carriera. Campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966. Poi campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di Fighter of the year, unico italiano ad aver conseguito tale riconoscimento.

Il suo primo match contro Emile Griffith è nominato Fight of the year del 1967. Premio attribuito tre anni dopo anche al match (perso) contro l’argentino Carlos Monzón. L’undicesima ripresa del match in cui mise KO Luis Manuel Rodríguez fu premiata come “Round of the year” per il 1969.

Nino Benvenuti è stato l’unico pugile italiano ad aver detenuto il titolo mondiale unanimemente riconosciuto di due categorie di peso (medi e superwelter). Nei pesi superwelter, possono fregiarsi di tale impresa solamente altri nove atleti.

Nel 1992 è inserito nella International Boxing Hall of Fame, primo italiano a ricevere questo riconoscimento. Pur non in possesso della cittadinanza statunitense, è ammesso anche nella National Italian-American Sport Hall of Fame per le sue imprese sportive ottenute sul suolo USA. Così come leggende quali Rocky Marciano e Joe Di Maggio.

Di Giorgio Patto