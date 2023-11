Napoli, ultras dell’Union Berlino devastano pub e negozi

Tifosi in giro a devastare pub, negozi. Cappucci bianchi, visi coperti, azioni coordinate e preordinate, disordini e violenze per le vie del centro dei teppisti tedeschi, a contatto con la Polizia. Decine di arresti, Napoli blindata, impaurita. Ora gli ultras dell’Union Berlino, qualche mese i colleghi dell’Eintracht Francoforte, che misero a soqquadro la città. Il passato non insegna nulla? Una parte degli ultras napoletani è pronta a reagire. La Questura di Napoli riferisce che la polizia tedesca ha fornito poche informazioni. Poca collaborazione, insomma. Si poteva evitare?

di Nicola Sellitti