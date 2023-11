Napoli – Union Berlino: scontri con la polizia

Dopo Milano anche Napoli è stata teatro di scontri tra ultras e forze dell’ordine. Ieri, intorno alle ore 22, circa 200 tifosi dell’Union Berlino hanno invaso la città creando il caos per le strade. Una guerriglia urbana simile a quella vista in occasione della scorsa gara di Champions League con l’Eintracht Francoforte.

Al momento il bilancio è di un arresto e di 11 fermi, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti e per i quali si prospetta almeno il Daspo. Ora, in vista della partita di Champions che si terrà questa sera alle ore 18.45, si temono ulteriori scontri per l’arrivo in città della seconda ondata di tifosi tedeschi e per l’eventuale risposta degli ultras del Napoli, che già nella notte hanno tentato incursioni negli alberghi dove alloggiano i tifosi dell’Union Berlino.

Per queste ragioni sono stati intensificati i controlli non solo nel pre-partita e nei dintorni dello stadio Maradona, ma anche per le vie della città dove potrebbero avvenire nuovi scontri post partita.

Di Claudia Burgio