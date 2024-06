Furia Osimhen, clamoroso sfogo social contro CT Nigeria!

Poco fa, Osimhen è intervenuto in diretta su Instagram, visibilmente furioso, rispondendo pubblicamente alle accuse del CT nigeriano Finidi George. Quest’ultimo avrebbe lamentato l’indisponibilità di Osimhen a giocare per le Super Eagles durante le qualificazioni ai Mondiali. Osimhen ha spiegato di essersi infortunato il 26 maggio contro il Lecce e di aver rifiutato la convocazione a causa di questo infortunio, di cui il CT era, a suo dire, a conoscenza, e non per un capriccio. Prima che il cellulare gli venisse portato via, l’attaccante ha concluso la diretta minacciando: “Pubblicherò tutte le foto”.