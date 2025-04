Totti arriva in Russia dopo le polemiche. Una visita “molto costosa”

Francesco Totti è arrivato in Russia per partecipare come ospite d’onore all’International RB Award. Un evento con cadenza annuale, organizzato da uno dei principali organi di informazione russi dedicato allo sport e alle scommesse

“L’imperatore (Francesco Totti) sta arrivando nella terza Roma (Mosca)” recitava un cartellone pubblicitario esposto nella capitale russa lo scorso 16 marzo. Da quel momento si sono susseguite numerose polemiche. E tantissime persone – esponenti politici, tifosi romani, fan di Totti – avevano chiesto a “Er pupone” di non andare in Russia. Come ospite d’onore all’International RB Award. Un evento – lo ricordiamo – con cadenza annuale, organizzato da uno dei principali organi di informazione russi dedicato allo sport e alle scommesse.

Visto il periodo storico alquanto complicato che stiamo vivendo.

Richieste che esprimevano dissenso e facevano un chiaro riferimento a un “punto di vista etico e morale”. E che mostravano tanta indignazione: “Non andare in Russia capitano”, “Vergogna Totti”, “Che brutta fine”, alcuni fra i commenti scritti sui social network.

Ma, nonostante il periodo storico, le polemiche e le possibili ripercussioni da un punto di vista dell’immagine del bravissimo calciatore, Totti ha deciso di “dribblare” le critiche e, qualche ora fa, è atterrato in Russia. “Er pupone” è stato accompagnato, per l’occasione, dal figlio Christian.

Tkhalidzhokov, ceo di Bookmaker Rating, ha poi svelato quanto costerà la “visita” di Totti a Mosca: “Senza dettagli precisi ma si tratta di una somma in euro a sei cifre”. È l’ambasciatore più costoso nella storia del premio? “Penso di sì” risponde.

Nei giorni scorsi, per provare a smorzare le polemiche, Francesco Totti aveva deciso di rilasciare una dichiarazione all’Ansa spiegando che da uomo di sport ne promuove “i valori in giro per il mondo”. “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche – dice “Er Pupone” – Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità”.

Sono proprio i “valori” che oggi stanno facendo molto discutere. E non stiamo parlando di quelli sportivi.

di Filippo Messina