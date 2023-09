Non sa giocare a calcio, il padre paga 20mila euro per far esordire il figlio che giocherà nel club Ústí nad Labem . Questo quanto accaduto in Repubblica Ceca

Il talento è importante ma, a volte (a quanto pare) non indispensabile. È questo il caso del 22enne Martin Podhajsky, studente di Giurisprudenza e impiegato della Viagem, azienda ceca che da quest’anno sponsorizza il club – in terza divisione nazionale in Repubblica Ceca – Ústí nad Labem.

“Martin non ha mai giocato a calcio – le parole di Premysl Kuban, presidente della squadra – solo a Fifa (il videogioco) da quel che so”. Eppure Martin tra qualche mese giocherà nel Ústí nad Labem.

Tutto questo grazie a un assegno del valore di 500mila corone (più di 20mila euro) che il padre ha staccato a beneficio del club.

“500mila corone non si vedono rotolare sul tavolo ogni giorno – ha dichiarato Kuban – Lui stesso ha detto che gli sarebbe piaciuto giocare, poi suo padre ha chiamato e le cose hanno cominciato a muoversi. Se qualcuno mi dà una somma simile, io lascio giocare chiunque”.

Ora toccherà all’allenatore Branislav Sokoli decidere quando (e, molto probabilmente, non “se”) Podhajsky entrerà in campo. Per il 22enne il programma prevede ora una serie di allenamenti per cercare, per quanto possibile, di farlo migliorare in questo sport.